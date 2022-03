Cristina Ferreira anunciou esta quarta-feira que David Carreira é a nova contratação da TVI e hoje, no rescaldo da novidade, o artista comentou através das redes sociais este passo no seu percurso profissional.

"12 anos de TVI ao lado de tanta gente que admiro, amigos que ficam para sempre. Hoje assinei um contrato que me liga a esta família e que vai trazer muitos novos projetos onde me vou desafiar e divertir cada vez mais", escreveu.

O primeiro projeto que vai abraçar na estação de Queluz é a novela 'Rua das Flores', onde vai dar vida a Fábio Filipe.

Recorde-se que foi na TVI que se estreou como ator, em 2012, como um dos protagonistas da série 'Morangos Com Açúcar'. Em 2014, participou no concurso 'Dança Com As Estrelas', na altura apresentado por Cristina Ferreira.

