David Carreira assinou contrato com a TVI esta quarta-feira, 30 de março, anunciou Cristina Ferreira nas suas redes sociais.

A diretora de ficção e entretenimento do canal adiantou que o artista, que se estreou na ficção na série 'Morangos Com Açúcar', regressa à representação com o papel de Fábio Filipe na próxima trama da estação.

"Estão muitas surpresas reservadas para os próximos tempos. [...] Dará corpo agora a Fábio Filipe na 'Rua das Flores'. O que vem depois.... é surpresa. Juntos", escreveu.

