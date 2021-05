David Carreira aceitou o desafio do Continente e decidiu ser "o host de um novo programa de culinária": 'Carreira de Chef'.

No formato, produzido para a plataforma YouTube, o músico "convida para a sua cozinha amigos para juntos fazerem vários pratos de culinária e divertirem-se enquanto o fazem".

'Carreira de Chef' conta no primeiro episódio com a participação da namorada de David Carreira, Carolina Carvalho, e do Chef Chakall.

"Quem é que vos disse que eu não sabia cozinhar? Podem ver no YouTube do Continente a prova que estou a construir uma Carreira de Chef. Obrigado ao Chef Chakall por ter aceite o desafio. Carolina Carvalho, safaste-me de fazer ainda pior figura", escreve o filho de Tony Carreira ao anunciar o lançamento.

Este novo programa de David Carreira é gravado na casa que lhe "serve de santuário de trabalho e onde gravou alguns dos seus maiores sucessos".

