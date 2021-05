David Carreira e a namorada, Carolina Carvalho, apresentam esta quarta-feira a nova coleção de roupa desenhada por ambos.

"Por mim andava sempre assim vestido, confortável mas com estilo. E a pensar nisso eu e a Carolina desenhámos está coleção para vocês", anuncia o músico ao partilhar algumas das peças na sua conta oficial de Instagram.

Carolina Carvalho também realçou a grande novidade nas suas redes sociais: "A nossa nova coleção já saiu [...] Esperemos que gostem pois foi feita com muito amor", garante.

As peças da coleção do casal, na sua grande maioria fatos de treino a combinar para os pombinhos que gostam de se vestir de igual, estão à venda na Ninety One Studio, OakWear e Dott.

Na sua publicação, David Carreira revelou ainda que surpreendeu uma fã em Pinhel e ofereceu-lhe "várias peças que estão lá à venda".

