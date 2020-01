A semana acaba com o destaque de uma data que marcou o mundo da música. Foi há quatro anos, no dia 10 de janeiro de 2016, que David Bowie morreu, dias depois do seu aniversário. Uma notícia que chegou depois do artista ter estado durante 18 meses a lutar contra um cancro, e pouco tempo após o lançamento do álbum 'Blackstar'. Tinha 69 anos.

Nascido a 8 de janeiro de 1947, em Brixton, Londres, desde cedo ficou ligado ao mundo da música, onde se destacou com vários álbuns de sucesso.

Neste dia marcante, recorde na galeria a carreira da estrela britânica.