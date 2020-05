David Beckham recorreu à sua página de Instagram para assinalar uma data muito especial, com uma fotografia do falecido avô, Joseph West.

Como relatam os meios de comunicação social, o ex-jogador de futebol decidiu assinalar o 75.º aniversário do Dia da Vitória na Europa, esta sexta-feira, 8 de maio, e fê-lo com uma foto antiga do familiar, onde este surge vestido com um uniforme militar enquanto pega ao colo o amigo de quatro patas.

"Um dia em que recordamos #VEDay75. Saudades suas, avô", escreveu na legenda da imagem, que pode ver na publicação abaixo:

