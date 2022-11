David Beckham decidiu falar sobre a infância e os sacrifícios feitos pela família para que pudesse ter uma carreira no futebol. As emocionadas declarações vão poder ser ouvidas no documentário 'Save Our Squad', da Disney+, onde o craque vai fazer revelações sobre a sua vida.

“O meu pai foi minha inspiração, eu queria ganhar por ele. Eu queria jogar bem para ele e para a minha mãe também, claro. A minha mãe era quem me levava aos treinos e aos jogos quando o meu pai estava a trabalhar", começou por dizer, citado pelo Daily Mail, notando de seguida: "Eu, como pai agora, percebo do que os meus pais desistiram por mim".

O documentário, com estreia marcada para 9 de novembro, mostra o regresso do craque inglês aos campos de futebol do leste de Londres, onde jogou quando era criança, para ajudar uma equipa de jovens jogadores a manter-se na mesma divisão.

Confira abaixo o trailer da série.

Siga o link