David Beckham começou a manhã a celebrar com as mulheres da sua vida, a quem dedicou uma carinhosa mensagem no Instagram.

Esta quarta-feira, dia 8 de março, comemora-se o Dia da Mulher e o ex-jogador de futebol não deixou passar em branco este dia especial.

"Neste Dia Internacional da Mulher, quero celebrar as mulheres incríveis da minha vida que me inspiram com a sua ética de trabalho, lealdade, bondade e amor pelas suas famílias… Sinto-me sortudo por tê-las na minha vida. Feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres incríveis no mundo. Hoje celebrámo-vos", escreveu, tendo destacado a mulher, Victoria Beckham, a filha Harper, a mãe Sandra, e as irmãs Joanne e Lynne.