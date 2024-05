Jessica Athayde foi esta terça-feira, 14 de maio, convidada de Júlia Pinheiro. Noiva de Diogo Amaral, a atriz falou sobre as preparações para o casamento que acontecerá no "final de novembro".

A festa será grande. Jessica explicou que como ela e Diogo já foram casados - sendo que ambas as cerimónias foram intimistas e fora do país - desta vez queriam reunir o seu núcleo duro.

"Queríamos fazer um casamento que pudéssemos partilhar com os nossos amigos, a nossa família e que não iria ser uma coisa muito intimista. Queríamos mesmo celebrar com pessoas que nos são próximas", afirmou.

No entanto, os preparativos do enlace revelaram-se mais difíceis do que Athayde esperava. "É um caos casar. É um negócio brutal, uma logística enorme", nota, afirmando que "já estão a fazer cortes".

Por outro lado, a artista conta que no início não tinha planos de ir vestida de noiva, uma vez que nunca teve este desejo. Contudo, depois de uma conversa com as amigas, acabou por mudar de ideias.

A entrevistada fez ainda saber que a cerimónia "não irá ser religiosa" e que acontecerá este ano, pois Diogo "não queria ficar noivo durante muito tempo".

Visivelmente feliz, Jessica não deixou de lembrar os momentos difíceis por que ela e Diogo passaram, sobretudo durante a luta do artista contra a doença de adição.

"Não teria tomado a decisão de casar se não tivéssemos passado por fases tão difíceis. Foi um tempo, um espaço, um processo. As relações têm altos e baixos e já passámos por muitos baixos. Escolho o pai do meu filho e espero escolher para sempre. É o que sinto que é casa para mim", realçou.