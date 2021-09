Danielle Fishel, estrela de 'Boy Meets World', anunciou que deu à luz o segundo filho, Keaton, no dia 29 de agosto.

Recorde-se que a celebridade e o marido, Jensen Karp, são também pais de Adler, de dois anos.

"A 29/08/2021 demos as boas-vindas ao Keaton Joseph Karp", começou por escrever na legenda de uma fotografia do bebé recém-nascido com o irmão mais velho e outras imagens do pequeno Adler.

"Ele nasceu no dia de aniversário do seu falecido avô, Larry. E o seu nome do meio é uma homenagem ao bisavô, que ainda está aqui para conhecê-lo com quase 98 anos", contou de seguida.

Na mesma publicação, acrescentou que o filho mais velho "é um super (herói) irmão mais velho".

Veja abaixo a publicação na íntegra:

