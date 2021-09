Cardi B deu à luz o segundo bebé no sábado, 4 de setembro, num hospital em Nova Iorque, como relata o TMZ.

Uma novidade que foi confirmada pela mamã 'babada' através de uma publicação que fez na sua página de Instagram, esta segunda-feira, dia 6.

Ao lado de uma fotografia onde a artista aparece com o bebé ao colo e junto do companheiro, Offset, Cardi B colocou a data de nascimento do bebé na legenda da publicação.

Recorde-se que o casal já tem em comum a pequena Kulture, de três anos.

Leia Também: Cardi B mostra casa de 5 milhões inundada por causa de furacão Ida