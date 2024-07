Daniela Ventura foi a grande entrevistada de Cristina Ferreira esta terça-feira, dia 1 de julho. A antiga concorrente do 'Big Brother', que conquistou o segundo lugar no jogo, abordou os mais diversos temas, entre eles, as críticas de que foi alvo por não seguir, supostamente, as regras da sua religião: o islamismo.

A entrevistada começou por esclarecer a história na qual afirmou ter tido contacto com a religião através da rede social TikTok.

"Eu já conhecia algumas pessoas e quis conhecer a religião num momento pior da minha vida. Estava no TikTok e começou-me a aparecer vídeos sobre isso, o que me despertou interesse", relatou.

Daniela decidiu então ler o livro sagrado islâmico, o Alcorão, afirmando que quanto mais o fazia, "mais se apaixonava".

Cristina também questionou Daniela sobre o papel da mulher na religião, momento que Daniela aproveitou para falar sobre o hijab, o lenço com que cobre o cabelo. "O hijab para mim é a minha coroa. Ando na rua, as pessoas olham para mim e veem que sou muçulmana. Isso aperta-me o coração de uma forma muito bonita. Tenho muito orgulho, porque foi o Islão que me salvou a vida", esclarece.

"Quando vivemos a vida sem nos agarrarmos a ela não estamos a viver, mas sim a sobreviver. E eu não queria mais sobreviver. Queria sentir que estava a viver alguma coisa", diz, por fim.

