Daniela Santos conversou com os jornalistas esta semana a propósito da desistência do 'Big Brother Verão'. A bailarina de 'Dança Com as Estrelas', da TVI, decidiu sair do jogo a 4 de agosto por sentir-se cansada e recusar estar envolvida no triangulo amoroso onde também constavam Catarina Miranda e Afonso Leitão.

Depois de ter feito um balanço da sua participação no reality show e de ter respondido a quem a chamou desequilibrada, assumindo estar apenas cansada, Daniela Santos aceitou ainda abordar o mais recente rumor em que se viu envolvida.

Depois do romance com Afonso Leitão, que foi divulgado através de um vídeo no qual ambos apareciam a beijarem-se durante uma festa e que mais tarde foi assumido pelos dois no 'BB Verão', a bailarina viu agora ser-lhe atribuído outro par romântico.

Especulou-se por estes dias sobre um possível envolvimento com o cantor Badoxa, cujo verdadeiro nome é Edgar Silva Correia. O rumor surgiu depois de também ter sido divulgado nas redes sociais e imprensa um vídeo em que alegadamente a bailarina e o músico apareciam em clima de cumplicidade nos bastidores de um espetáculo.

"Por amor de Deus! O Badoxa partilhou isso a dizer: pronto, já fomos descobertos, temos que assumir. Mas depois apagou para não alimentar [o rumor]", começou por dizer Daniela, recordando a reação recente do amigo ao deparar-se com a especulação.

"Isso é mesmo grave. O Badoxa é o meu irmão. O Badoxa é dos meus melhores amigos", referiu.

O músico e a bailarina conheceram-se aquando da participação no 'Dança Com as Estrelas'. Daniela foi o par de Badoxa e desde então não mais se largaram, com a profissional da dança a fazer diversas participações em concertos do amigo - onde dançam juntos.

A antiga concorrente do 'BB Verão' realçou ter sido amiga da ex-mulher do cantor e ser agora igualmente próxima da sua nova companheira.

"Ele e o Ricardo, que é o agente dele, são como irmãos para mim, são família", reforçou, considerando ser normal, tendo em conta a forte ligação que têm, existirem momentos de abraços e trocas de carinho.

"Se forem ver os concertos em que eu vou dançar com ele, percebem que nós temos amor um pelo outro, mas é amor de irmãos. Não há nada entre mim e o Badoxa, nunca houve, nunca haverá. Somos família", disse.

"O Afonso, sim [existiu uma relação]. O Badoxa, não. Todos os outros [pretendentes] que me apontaram, não. Sim, nós temos essa intimidade de abraços, de beijinhos. Ele é mesmo família para mim, mas ele tem uma pessoa. A pessoa foi ao batizado do meu filho com ele, portanto isso não é uma possibilidade", apontou ainda, desmentindo por completo o rumor.

Por fim, Daniela Santos adiantou ainda que foi precisamente Badoxa a enviar-lhe uma das mensagens mais bonitas de apoio e força que recebeu quando decidiu desistir do 'Big Brother Verão'.