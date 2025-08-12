Uma semana depois de ter desistido do 'Big Brother Verão', Daniela Santos reapareceu publicamente. A bailarina de 'Dança Com as Estrelas', da TVI, conversou com os jornalistas sobre todas as polémicas que envolvem o seu nome.

O polémico almoço com 'O Arrumadinho'

Daniela Santos disse dentro do 'Big Brother Verão' que sentiu-se de tal forma perdida quando terminou a sua participação em 'O Dilema' que teve vontade de não continuar a viver, atribuindo parte da culpa da sua tristeza aos duros comentários feitos por Ricardo Martins Pereira, 'O Arrumadinho', e Susana Dias Ramos.

Perante as declarações de Daniela, o antigo comentador dos reality shows da TVI veio a público contar que teve um almoço com a bailarina para lhe dar alguns conselhos sobre como deveria agir após a participação no programa. 'O Arrumadinho' fez ainda questão de referir que Daniela não parecia tão abalada quanto disse estar.

"Acho piada que as pessoas que diziam que eu preciso dos outros para aparecer são elas que procuram aparecer quando eu estou dentro de um reality show. Gostava muito de perceber como é que alguém se acha no direito de contestar aquilo que eu senti quando acordei na primeira noite após a saída do 'Dilema'.

Acho que dormi sozinha. Não tinha ninguém ao lado. Portanto, eu tenho o direito de dizer aquilo que senti. E eu nunca minto. Aquilo que eu partilhei foi, efetivamente, a verdade. Quando acordei não tinha mais vontade de continuar a viver, porque foi muito pesado aquilo que eu tive que viver à saída do programa, aquilo que eu vivi nas redes sociais", começou por referir.

Quanto ao polémico almoço, assegurou que não foi ela quem procurou encontrar-se com Ricardo Martins Pereira mas sim o contrário.

"O comentador, uns dias depois, convidou-me para almoçar para, de alguma forma, justificar-se que era o trabalho e que tinha de ser e não sei o quê. Portanto, não fui eu que procurei encontrar-me com ninguém. Depois, achei que era boa fé e realmente pedi conselhos, porque era isso que ele me estava a alertar. Mas não fui eu que procurei ninguém.

Nesse dia que eu passei o almoço a chorar emocionada, acho que dava para ver que eu não estava bem emocionalmente", referiu.

"Qualquer pessoa que estivesse comigo durante o primeiro mês, não foi a primeira semana, dava para perceber que eu não estava bem emocionalmente - como é natural de alguém que viveu o impacto enormíssimo que eu vivi após o primeiro reality show", assumiu ainda.

As críticas voltaram agora a repetir-se

Ainda que tenha saído debaixo de fogo e de fortes críticas, Daniela assegura que desta vez está bem com a saída do programa.

"Estou cansada, calma. Estou cansada psicologicamente, estou cansada de programas de televisão, as emoções que se vivem lá dentro são multiplicadas vezes 100 e é sempre pesado, mas esta saída não tem nada a ver com a do primeiro reality show", notou.

A resposta a quem a chama de possessiva e desequilibrada

"Eu teria razões para ser possessiva, para ser tudo e mais alguma coisa, e eu não tive nem 20% do comportamento que a Catarina Miranda tem", referiu em resposta a quem a acusa de ter um comportamento obsessivo relativamente a Afonso Leitão - com quem se envolveu antes de ambos entrarem no 'BB Verão'.

"Aqui a possessiva é ela [Catarina Miranda], aqui a obcecada com ele é ela, mas eu compreendo que as pessoas achem isso de mim porque eu dei abertura para isso."

A respeito das afirmações feitas por comentadores a seu respeito, Daniela considerou que o que foi dito a seu respeito foi "menos agressivo do que outrora" e que ganhou "arcabouço" para lidar melhor com as críticas.

"A minha expressividade a minha intensidade a discutir é o que me faz perder a razão porque eu sei aquilo que estou a dizer e o que estou a dizer. [...] Entendo que interpretem como alguém que está a ser possessivo ou que está desequilibrado, porém eu não estou. Assumo que estou cansada, muito cansada psicologicamente de programas de televisão, emocionalmente, é muito desgastante, e não foi inteligente da minha parte entrar neste reality show. Mas sinto-me tranquila e aliviada desde o momento em que saí", aclarou.

Afinal, Daniela desistiu depois de falar com a família ou não?

Daniela Santos manifestou vontade de abandonar o jogo durante uma das galas de domingo, porém ao ser confrontada pela produção e por Maria Botelho Moniz acabou por voltar atrás com a decisão.

Rapidamente passaram a correr rumores de que a bailarina decidiu depois na segunda-feira deixar o jogo por ter tido contacto com a família - que terá ido para a porta da casa onde estão os participantes pedir que a tirassem do jogo.

Daniela Santos acabou por abandonar o reality show na segunda-feira, mas assegura que não o fez depois de ter falado com a família.

"Não falei com ninguém, já tinha decidido", confirmou, dando conta de que falou à produção sobre a decisão de desistir ainda antes da gala de domingo e que lhe foi dito que teria uma reunião na segunda-feira.

"Já tinha aquela reunião marcada na segunda-feira, eu poderia dormir e pensar, poderia ter um discurso que não fosse a chorar e desesperado e aquelas expressões todas que eu faço quando estou a sofrer muito Que seria o melhor para mim, eu sair de forma equilibrada", notou.

Daniela Santos referiu ainda, por fim, que era para si difícil de imaginar uma saída em que teria de passar pelo estúdio, uma fez que se sente "traumatizada" com o que aconteceu no 'Dilema' e a forma como foi recebida pelos comentadores. Ao sair na segunda-feira saberia que não teria de enfrentar esta "trauma" e tudo correria de forma mais tranquila possível.

