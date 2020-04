À semelhança de vários países em todo o mundo, também os Estados Unidos estão a ser afetados pela pandemia do novo coronavírus. Estando a viver no país, Daniela Ruah quis dar o seu contributo a pensar em todas as pessoas que não podem ficar em isolamento neste momento, tendo de continuar a trabalhar.

Na sua conta de Instagram publicou um vídeo no qual aparece a fazer máscaras de proteção individual, referindo na legenda do mesmo:

"A fazer o que adoro para ajudar os profissionais de saúde e aqueles que trabalham nos supermercados, que entregam o correio, os homens do lixo, e qualquer outra pessoa que continua a trabalhar e a interagir com o público durante esta crise".

Ora veja!

