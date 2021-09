Daniela Ruah usou a sua conta de Instagram esta terça-feira, 28 de setembro, para partilhar com os seguidores uma aventura em família. Juntamente com as pessoas que lhe são mais próximas, a artista participou numa competição de triatlo cujo objetivo era solidário.

"Uma pequena compilação da nossa aventura no triatlo em Malibu para angariar fundos para o Hospital pediátrico de Los Angeles. Tanta diversão, camaradaria, e compromisso para uma causa tão boa. Obrigada a todos pelas doações, por causa de vocês as nossas equipas angariaram mais de $21,000!", escreveu na legenda de um vídeo que partilhou.

Ora veja:

