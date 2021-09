Daniela Ruah vive este domingo, 5 de setembro, um dia especial com o aniversário da filha. Sierra Esther completa o 5.º aniversário e a data foi carinhosamente destacada nas redes sociais da atriz portuguesa.

"Fez hoje 5 anos que vieste ao mundo à tua maneira e no teu tempo… e há 5 anos que te adoramos com cada batida do coração. Parabéns, bebé", escreveu a atriz na legenda de uma foto da filha.

Recorde-se que Daniela Ruah é ainda mãe de River Isaac, de sete anos. Ambos são fruto do casamento com David Paul Olsen.

