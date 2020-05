Aos três anos, a pequena Sierra meteu as 'mãos à obra' e maquilhou a mãe à sua maneira. Uma brincadeira que Daniela Ruah fez questão de partilhar no Instagram, onde confessou as saudades que tem do trabalho.

De referir que a atriz de 'NCIS: Los Angeles' continua em casa, em isolamento social, por causa da pandemia da Covid-19.

"Tenho tantas saudades do trabalho que decidi contratar uma maquilhadora/fotógrafa. Passou o tempo todo a dizer que preciso de mais batom, e eu confiei", escreveu na legenda das imagens deste momento divertido entre mãe e filha.

Recorde-se que Daniela Ruah e o marido, David Paul Olsen, são ainda pais de River, de seis anos.

Leia Também: Daniela Ruah dedica palavras de carinho à sogra: "Trata-me como filha"