Este domingo, dia 10, celebrou-se nos Estados Unidos o Dia da Mãe, data que, tal como em Portugal na passada semana, se fez notar nas redes sociais com uma onda de carinho. Daniela Ruah não foi exceção e assinalou o dia com uma ternurenta fotografia em que aparece com o marido e os filhos.

Na legenda do registo, a atriz portuguesa expressou o amor pelos pequenos River Isaac, de seis anos, e Sierra Esther, de três, não esquecendo duas figuras maternais de grande importância na sua vida: a mãe e a sogra.

"Obrigada a estes 3 por me darem este dia. São a família que sempre sonhei e esperava ter. Por vezes é difícil interpretar este papel mas dou valor a cada segundo. Feliz Dia da Mãe à minha mamã que me ensinou o que se deve e não se deve fazer, mas acima de tudo ensinou-me a viver com amor incondicional. Obrigada à minha sogra por me tratar como filha desde o princípio", lê-se.

Vale recordar que Daniela Ruah é casada com o duplo David Paul Olsen desde 2014.

