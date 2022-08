A mãe de Daniela Ruah está de parabéns e, numa bonita publicação feita esta terça-feira, dia 23 de agosto, a atriz assinalou a data especial.

"É a primeira vez em muitos anos que consigo estar com esta alma no seu dia… Hoje celebramos a mãe mais maravilhosa, paciente e a que mais apoia… mudou-se para este lado do mundo para estar ao pé de nós e tudo. A felicidade irradia de dentro dela e quem a conhece sabe isso é verdade… Adoramos-te vovó muuuuuuito muito", escreveu.

Daniel Ruah partilhou várias imagens do dia passado com a mãe, na companhia dos dois filhos e do marido.

