Daniela Melchior esteve na RFM com Daniel Fontura, Joana Marques e Rodrigo Gomes, a quem fez algumas confissões. Uma delas foi o facto de já ter sido mandada parar pela polícia enquanto conduzia nos Estado Unidos.

"Já fui encostada pela polícia nos Estados Unidos porque passei um STOP e eu disse: 'ai, no meu país não precisamos de parar'. Eu disse: 'no meu país basta abrandar, olhamos para os dois lados e se não vier ninguém a gente vai'. E eu levava a Margot Robbie no banco de trás. Foi uma sorte!", descreve, entre risos, dando assim a entender que os agentes acreditaram na desculpa que deu.

Nos comentários da publicação onde este momento foi partilhado, a artista - que agora poderá ser vista no novo filme 'Velocidade Furiosa X' - esclareceu: "Disclaimer: eu sei que se deve parar num sinal STOP. Mas daquela vez não vi o sinal e não queria ter uma mugshot minha nem histórico no meu passaporte português".

