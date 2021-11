Daniela Melchior soma e segue, é caso para dizer. A atriz portuguesa, de 25 anos, que conseguiu o reconhecimento internacional ao integrar o filme 'Esquadrão Suicida' foi confirmada em mais uma produção, neste caso, o filme 'Marlowe', thriller que se encontra a ser gravado na Irlanda e em Espanha.

Daniela irá dar vida à irmã de François Arnaud, estrela francesa também confirmada para o projeto.

A produção conta com outros nomes como Diana Kruger, Jessica Lange, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Alan Cumming, Danny Huston, Ian Hart e Colm Meaney e será realizada por Liam Neeson.

A juntar-se a esta conquista, no futuro, Daniela ainda será vista no filme de ação 'Assassin Club', onde contracenou com Henry Golding, Sam Neill e Noomi Rapace.

Nas redes sociais, a artista revelou-se muito grata pela conquista:

Leia Também: Daniela Melchior apresenta a sua dupla em 'O Esquadrão Suicida'