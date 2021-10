Daniela Melchior presenteou os seus seguidores com uma fotografia onde apresenta a sua dupla no papel de Ratcatcher 2 no filme 'O Esquadrão Suicida', de James Gunn.

A "incrível e amorosa" Katie Eischen foi quem fez as cenas mais arriscadas da atriz portuguesa na trama.

Na imagem partilhada por Daniel, como forma de assinalar a edição em Blu-Ray de 'O Esquadrão Suicida', as duas surgem vestidas de igual e é fácil notar as semelhanças entre ambas.

Leia Também: Daniela Melchior surpreende seguidores com visual 'alienígena'