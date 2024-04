O dia na casa do 'Big Brother' começou com uma situação muito tensa que esteve perto de acabar muito mal.

Catarina Miranda ficou mais alguns minutos deitada, mesmo depois de ter sido dado o alerta para que os concorrentes acordassem, o que levou Daniela Ventura, uma das suas rivais no jogo, a acordá-la com o barulho de tampas de tachos.

"Ordens da líder, vou acordar a minha 'bestie' [melhor amiga", disse Daniela antes mesmo de se aproximar de Catarina, que estava coberta por um edredão.

Nesse momento, Daniela começou a fazer barulho com as tampas, o que levou Miranda, indignada, a aproximar-se da colega e a dizer: "Vais parar com isso".

O tom ameaçador com que Catarina abordou Daniela levou a concorrente angolana a perguntar: "Vais-me bater? Cuidado se me vais bater, Floribella. Tu queres muito estar aqui dentro. A líder mandou acordar-te, não há condições. Não te esqueças que te chegaste perto da minha cara".

Alguns segundos depois, Catarina levantou-se do sofá e deu um pontapé numa das cadeiras da cozinha, vincando assim a sua indignação com o sucedido.

