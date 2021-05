Com a SIC a conquistar mais uma vez grandes resultados, Daniel Oliveira não podia estar mais contente.

No Instagram, o apresentador e diretor de programas da SIC já reagiu à nova conquista que chegou com a estreia da nova temporada do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', apresentado pela sua mulher, Andreia Rodrigues.

"A melhor noite de estreia de domingo desde 2013!!! O melhor resultado inicial de sempre do 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?'. Parabéns a toda a fantástica equipa da Fremantle Portugal pela qualidade do programa e às extraordinárias equipas da SIC por tudo! Estamos de regresso à vida, com amor e humor. Todos os dias na SIC", escreveu.

