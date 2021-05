Este domingo, dia 30 de maio, foi um dia particularmente especial para Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues. A filha mais velha do casal, a pequena Alice, completou três anos, data que foi celebrada em família, conforme a apresentadora mostrou na sua conta de Instagram.

"Os tempos que vivemos não nos permitem ter todos os que gostaríamos connosco, a celebrar o terceiro aniversário da Alice. Ainda assim, entrámos num mundo encantado, o mundo encantado dos animais da selva, tal como ela sonhava!", afirmou a comunicadora na legenda de um retrato da menina.

Tal aconteceu depois da apresentadora do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' deixar uma bonita dedicatória à menina: "3 anos, meu amor! Minha princesa, tu e o teu mundo das maravilhas! Tens tanto de doce como de intensa. Ao teu lado sou melhor, ensinaste-me sobre a tolerância, a compreensão, ensinaste-me a questionar, a procurar a melhor versão de tudo! Ensinaste-me a ver o belo no que é mais simples! Nasci contigo há 3 anos e crescer ao teu lado tem sido uma bênção! Obrigada por me teres escolhido, que sortuda sou! Parabéns, meu amor!".

Também o pai, Daniel Oliveira, fez questão de evidenciar a data com a seguinte mensagem: "O teu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu! 3 anos a viver no país das maravilhas!".

Recorde-se que Daniel e Andreia foram pais pela segunda vez em março deste ano com o nascimento da bebé Inês.

