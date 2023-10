Depois de ter revelado que já se encontra bem de saúde, após ter sido submetida a uma cirurgia à vesícula, Júlia Pinheiro foi questionada por Daniel Oliveira se a "tão mediatizada luta das audiências condicionava os seus dias".

"Não condiciona. Estou muito tranquila, porque tu estás tranquilo, isso ajuda muito. Mas, sobretudo, porque tenho a consciência que fazemos um produto muito bom", começou por dizer a apresentadora do 'Júlia', das tardes da SIC.

Daniel Oliveira não ficou porque e perguntou depois: "Mas sentes a pressão?".

"Às vezes um bocadinho. Estive demasiados anos sentada em reuniões de direção para saber o que é que lá se diz, e quando as audiências não são boas", confessou, recordando de seguida os "períodos em que perdeu muito e perdeu todos os dias as audiências".

"Mesmo nessa altura, quando se tem uma grande convicção no que se faz, que é o meu caso.... Acho que as coisas estão bem feitas, que faço bem, portanto, é porque alguém está distraído e um dia destes vai reparar e isto sobe outra vez", acrescentou.

Sobre a 'rivalidade' com Manuel Luís Goucha, que apresenta um programa na TVI no mesmo horário, Júlia Pinheiro destacou a amizade de ambos.

"A nossa rivalidade é a mais simpática, bem humorada e ternurenta da história. O Manuel sempre disse que não estava em confronto comigo, as duas estações é que estão, nós os dois nunca estaremos em confronto. E é perfeitamente previsível que ele um dia também viesse para este horário porque está na idade certa, e também gosta destas conversas. Trocamos imensas mensagens um com o outro a brincar sobre vários aspetos com os programas, mas, sobretudo, sobre a nossa vida", contou.

"Temos uma dimensão de amizade próxima. Quando saí da TVI, transformou-se num elo muito mais próximo porque ele preocupa-se muito. Acompanha cada momento da minha vida, toma conta, ele aparece, está presente. Jamais nos vamos zangar", salientou.