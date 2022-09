Daniel Oliveira resolveu despedir-se do verão, nos primeiros dias de outono, tornando públicas as imagens que em 2022 marcaram as suas férias.

"Sei o que fizeste no verão passado…", brincou o apresentador e diretor de programas da SIC ao partilhar no Instagram um conjunto de fotografias nas quais mostra os amigos que fizeram companhia à sua família.

Além das selfies românticas com Andreia Rodrigues e das amorosas imagens das filhas, Alice e Inês, vemos em destaque fotografias com Nuno Gomes, o irmão do antigo jogador, Rúben Amorim, Hugo Viana e as respetivas companheiras de cada um.

Espreite a galeria para ver o álbum de férias de Daniel Oliveira.

