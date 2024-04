Será exibida amanhã, dia 20 de abril, a entrevista feita por Daniel Oliveira a Pinto da Costa, no âmbito do programa 'Alta Definição'. A conversa, segundo revelou agora o apresentador, foi feita pela primeira vez há 15 anos, tendo sido sempre recusada até agora.

"Há 15 anos, tantos quanto tem o 'Alta Definição', que o convite ia sendo renovado. Há nove anos, em 2015, no museu do clube, conheci o presidente do FC Porto, mas não o consegui convencer e só trouxe comigo algumas boas histórias para contar", contou primeiramente o diretor de Programas da SIC.

"Porém, nunca desistimos e recentemente, depois dos convites endereçados às duas principais candidaturas à Presidência do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa aceitou finalmente contar a história da sua vida. Um documento único de uma figura incontornável do futebol, que se tornou o presidente com mais títulos do mundo. É este sábado, depois do 'Primeiro Jornal', no 'Alta Definição', na SIC", completou Daniel.

Leia Também: Novidades na SIC. Daniel Oliveira anuncia novo canal