Daniel Monteiro e Hélder voltaram a entrar na casa do 'Big Brother' há duas semanas depois de serem apurados numa votação com os restantes ex-concorrentes - à exceção de Pedro Soá e Sónia, que abandonaram o jogo por expulsão do próprio programa e desistência, respectivamente.

O objetivo dos dois ex-participantes prendia-se com o cumprimento de missões secretas para conquistar um prémio especial: uma semana de férias na Madeira.

E o vencedor foi bombeiro de Valongo que, claro, escolheu como companhia para estes dias de descanso a namorada, Iury.

