E esta? Daniel Kaluuya revelou que não foi convidado para a estreia do filme 'Get Out', apesar de ter sido nomeado para um Óscar por causa do mesmo.

O artista de 32 anos fez esta revelação durante o programa 'The Graham Norton Show', notando que tal aconteceu a propósito do Sundance Film Festival, em 2017.

"Estava em Atlanta a gravar a 'Pantera Negra'. Estava a desfrutar, com a minha agenda livre e eu pensei, 'Quero mesmo ir'. Depois não recebi o convite", conta.

"Não fui convidado. Então fiquei na cama - alguém me mandou uma mensagem a dizer que estava a correr bem e eu pensei, 'ainda bem'", descreve.

Quando questionado se porventura não teria sido apenas um acidente, Kaluuya afirmou: "Não queres ir a um lugar onde não te sentes bem-vindo, certo?".

