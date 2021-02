Toy será um dos protagonistas da nova temporada do programa 'Faz Faísca', da RTP1.

O programa das tardes de domingo surge com "uma imagem renovada, novos espaços de reportagem e momentos surpreendentes que vão deixar o telespetador colado ao ecrã".

'À Boleia com Toy' é uma das novas rubricas do formato. Trata-se quase de uma versão portuguesa do popular programa norte-americano 'Carpool Karaoke', de James Corden.

"O imparável Toy vai percorrer as estradas de Portugal, desafiando caras conhecidas a entrarem no seu carro para uma boa sessão de cantoria", promete a estação pública, que explica que o cantor poderá fazer-se acompanhar por "desportistas, atores ou políticos".

"'À Boleia com o Toy' vai ser uma aventura inesquecível! Uma nota musical pode ser uma história, e uma história pode lembrar uma canção... De convidados de quem não esperamos nada, pode vir tudo", refere o cantor português sobre este novo projeto.

O novo 'Faz Faísca' marcará ainda o regresso de Luís Pereira de Sousa à televisão. O jornalista será o responsável pela rubrica 'O Talk-Show Mais Pequeno do Mundo'.

"Tenho andado desligado da televisão, é certo, mas nunca me esqueci do que é fazer faísca! Estou de volta com o 'Talk-Show Mais Pequeno do Mundo'", refere Luís Pereira de Sousa, citado por um comunicado enviado à imprensa pela RTP.

Da equipa do Faz Faísca continuam a fazer parte nomes como Rodrigo Gomes, Ana Moreira, Inês Faria, Diana Taveira, Idevor Mendonça, Teresa Peres, Catarina Palma e Rita La Rachezoire.

'Faz Faísca' vai para ar ao domingo à tarde, às 14h15, na RTP1.

