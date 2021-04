Daniel Kaluuya não resistiu em lançar uma farpa à família real britânica durante uma participação no 'Saturday Night Live', no passado fim de semana.

Kaluuya abriu o seu monólogo com uma referência à polémica entrevista dada por Meghan Markle e o príncipe Harry, onde um dos membros da realeza foi acusado de racismo por parte do casal. Na altura, essa pessoa terá questionado o quão escura seria a pele de Archie, o filho mais velho dos duques de Sussex, quando este nascesse.

"Sei que estão a ouvir o meu sotaque e a pensarem, 'oh não, ele não é negro, ele é britânico'. Deixem-me assegurar-vos que sou negro. Sou negro e sou britânico. Basicamente, sou aquilo com que a família real estava preocupada quanto à cor do bebé", notou.

Um comentário que não passou despercebido.

