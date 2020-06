Na manhã desta quinta-feira, dia 11, Manuel Luís Goucha recebeu no 'Você na TV' o irmão de Daniel Guerreiro, concorrente do 'Big Brother', para conversar sobre o percurso do participante e sobre a sua carreira como hipnoterapeuta.

Com isto, foi recordada uma ida de Daniel Guerreiro ao programa das manhãs da TVI, em março do ano passado, um ano antes de se aventurar no reality show mais popular da televisão.

Durante a sua visita, colocou em prática os seus dotes e chegou mesmo a hipnotizar Alexandra Lencastre, que era também convidada nessa emissão.

