Dânia Neto rumou a sul com a família para desfrutar de uns dias de descanso. A atriz está no Algarve com o namorado, Luís Matos Cunha, e o filho de ambos, Salvador.

"Um bocadinho do meu dia. O primeiro de pé na areia que tanto gosto", realçou na sua conta oficial de Instagram, onde partilhou com os seguidores imagens nas quais aparece em biquíni.

As fotografias em questão mostram como está grande a barriguinha de Dânia, que está atualmente grávida do segundo filho.

