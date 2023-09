Foi ao destacar algumas fotografias do pós-parto, depois de ter-se mostrado à saída do hospital, que Dânia Neto escreveu uma mensagem para todas as mulheres recém-mamãs.

"Sinto que devo partilhar a minha experiência num tema que ainda é tão desafiante para as recém mamã", começou por explicar.

"O que quero realmente dizer é que não permitam que comentários como 'ah ainda tem barriga?', 'está muito inchada', 'parece que ainda está grávida' vos destruam numa altura em que a mulher acabou de trazer um ser ao mundo, numa altura de tanta fragilidade", abordou.

"Numa fase em que nós precisamos de amparo e também de colo, porque estamos a dar tudo o que podemos, e sabemos a estes nossos bebés. Juntamente numa altura em que estamos altamente hormonais, com falta de horas de sono e de descanso. Numa adaptação a este novo corpo. Quando estamos em fase de adaptação porque em cada parto existe uma morte e um renascimento daquela mulher, daquela mãe numa nova versão sua, que também está a ser descoberta e integrada. Essa morte e renascimento trás dor muitas vezes, e é uma dor que tem e que precisa de ser acolhida", acrescentou.

"Este post é para vocês mulheres, mães e para todos os que têm sensibilidade para perceber que temos que parar com este bullying disfarçado de comentário inocente. Magoa, fragiliza, é desnecessário", destacou ainda, referindo que o segundo filho "saiu um bebé com 51 cm e 3,340kg".

"Não é suposto ter um bebé e sair da maternidade como se não o tivesse tido! O corpo leva nove meses a gerar uma vida, numa mudança drástica e constante. Não permitam nem gravem estes comentários no vosso coração. Acabámos de fazer um ser humano, não é suposto parecer que saímos do ginásio. Respeitem o vosso corpo e o vosso tempo. Tudo volta ao normal mas requer tempo. Bem haja a todas vocês. Um beijinho no [coração]", completou.

De recordar que o segundo filho de Dânia Neto e Luís Matos Cunha, o bebé António Maria, nasceu no dia 14 de setembro. O casal tem ainda em comum o filho Salvador, de quatro anos.

