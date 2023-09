Dânia Neto vive numa 'bolha de amor', atualmente. A atriz, de 40 anos, foi mãe pela segunda vez no passado dia 14 de setembro com o nascimento do pequeno António Maria.

Agora, o momento tem sido de "recuperação", tal como a própria evidenciou nas stories da sua página de Instagram.

Para além de mostrar novas imagens do bebé recém-nascido, esta gravou o momento em que uma enfermeira aplica uma técnica de maneira a aliviar as cólicas do menino.



© Instagram - Dânia Neto



© Instagram - Dânia Neto

Recorde-se que Dânia é ainda mãe de Salvador, de quatro anos, que tal como António, é fruto da relação com Luís Matos Cunha.

