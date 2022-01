Dânia Neto viveu esta sexta-feira uma nova experiência na companhia do filho. A atriz levou o pequeno Salvador, de três anos, a fazer a sua "primeira viagem de comboio".

"Confesso que estava nervosa e nem dormi bem com receio de perder o comboio com a logística que todas as mães conhecem, das birras e fitas para vestir pela manhã", começa por confessar a atriz.

"O meu stress era a entrada no comboio com as malas e o bebézão, mas a verdade é que foi super simples e correu bem", assegura.

"Hoje sinto-me a verdadeira avozinha que chega 35 minutos antes da hora de partida do transporte, vem comigo uma lancheira cheia de comida para entreter o Salvador, acho que é a única forma de o manter sentado, e claro o seu tablet com os desenhos animados preferidos. Umas plasticinas, uns lápis de cor... enfim acham que exagerei nesta primeira viagem?", questiona, por fim.

À sua partilha, a atriz juntou ainda as fotografias que marcaram este momento especial. Clique para o lado na publicação abaixo para vê-las.

