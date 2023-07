Dânia Neto está a viver a reta final da gravidez. A atriz espera o segundo filho, fruto da sua relação com Luís Cunha Matos, e usou as redes sociais para revelar alguns sintomas que está a ter nesta fase em que a família se prepara para receber o novo integrante.

"Em modo rebola para um lado, e rebola para o outro", começou por escrever, numa mensagem divertida.

"Confesso que já tinha apagado da memória esta sensação do último trimestre. Ora vem a azia, ora vai a dor na lombar, ora vêm as insónias. O corpo da mulher é de facto uma máquina perfeita. E as insónias dos últimos dias chegam para me lembrar que estamos quase, quase e que é necessário começar a preparar a privação de sono", escreveu, na legenda de um conjunto de fotografias onde mostra como já está grande a barriga, partilhando ainda algumas imagens do filho e em família.

De recordar que a atriz e o companheiro já são pais de Salvador, de quatro anos.

Veja na galeria as fotografias partilhadas pela atriz!

Leia Também: Dânia Neto exibe barrigão em fotos de biquíni