A viver a reta final da gravidez, Dânia Neto está a aproveitar uns dias de férias no Algarve em família.

Na sua conta no Instagram, a atriz partilhou fotografias na piscina com o filho, Salvador, e também com o companheiro, Luís Cunha Matos.

Nas imagens, Dânia Neto aparece sorridente, de biquíni, mostrando como tem crescido a barriga.

"Algarve", escreveu a atriz na legenda das fotografias.

Leia Também: Dânia Neto queixa-se de sintoma que só surgiu na segunda gravidez