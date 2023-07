Dânia Neto recorreu à sua conta de Instagram para falar sobre um sintoma que tem vindo a experienciar na sua segunda gravidez: o cansaço excessivo.

Numa partilha na plataforma social, esta introduziu um texto informativo. "Cansaço excessivo: este é o motivo mais comum do aparecimento de cãibras na gravidez e acontece porque a gestação é uma fase de grandes alterações no corpo da mulher, o que faz com que a gestante se sinta mais cansada que o habitual. Esse cansaço pode acabar por colocar muita pressão sobre os músculos, principalmente nos das pernas, levando ao aparecimento de cãibras".

Posteriormente, e dirigindo-se aos seguidores, questionou: "Mais alguém assim por aí? Não tive na primeira gravidez, mas desta vez de vez em quando acordo com dores e os músculos das pernas presos".



Recorde-se que Dânia já é mãe de Salvador, de três anos, que nasceu do seu casamento com Luís Matos Cunha.