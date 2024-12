Quem disse que a época natalícia tem de ser celebrada no frio? Dânia Neto pode até vir passar o Natal a Portugal mas, por enquanto, vive dias soalheiros no Brasil ao lado do marido e dos filhos.

Este domingo, dia 1 de dezembro, a atriz partilhou várias fotografias na Praia do Forte, na Bahia, Brasil. Sol e natureza não faltam.

"Juntinhos e felizes", escreveu na legenda da publicação que apresenta várias imagens e vídeos da viagem de Dânia Neto.

Pelo meio, encontram-se momentos amorosos com os filhos e com o marido.

