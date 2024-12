Dânia Neto está com o marido e os filhos no Alentejo, para uma escapadinha durante as férias de Natal.

"Num lugar que nos diz muito, rodeados por natureza no aconchego das oliveiras e com um sol radiante. O tempo aqui parece que parou. Assim é neste cantinho do Alentejo", escreveu a atriz na legenda da publicação que partilhou neste domingo, 22 de dezembro, na sua conta de Instagram.

Nela, é possível ver 20 fotografias e vídeos da família, naquilo que parece ser uma quinta, e com muito sol - as crianças até estiveram com burros. Recentemente, a família esteve de férias no Brasil.

