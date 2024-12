Dânia Neto esteve a desfrutar de uns dias de descanso com a família no Brasil, tendo 'fugido' do frio que se faz sentir em Portugal.

No entanto, 'tudo o que é bom acaba depressa' e a atriz já regressou a casa. Mas não deixou de destacar no Instagram um vídeo que reúne várias imagens das férias.

"A nossa despedida do calor, começámos o ano neste destino e terminamos o ano com a nossa última viagem ao mesmo Lugar. Foi tão bom Bahia. Fomos felizes ai e guardamos as melhores memórias! Quem sabe no próximo ano regressamos", disse junto do vídeo que pode ver abaixo.

