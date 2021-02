Já lá diz o ditado que quem sai aos seus não degenera e parece que este se aplica na perfeição ao filho de Rui Unas. Esta quarta-feira, dia 3, o comediante e comunicador partilhou na sua conta de Instagram um pequeno vídeo no qual surge a dançar com o jovem (como costuma fazer nesta rede social).

No entanto, o jeito do mesmo é tal forma evidente que a determinada altura Rui mostra-se surpreendido.

Partilhando o momento, este referiu na legenda: "Já posso arrumar as botas. O legado foi deixado".

Recorde-se que Rui Unas é pai de André e Rafael, ambos frutos do seu casamento com Hanna, com quem deu o nó há 16 anos.

