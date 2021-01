Rui Unas surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram, na manhã desta sexta-feira, com um vídeo onde destaca os bastidores da nova novela da SIC, 'Amor Amor'.

Mesmo com as baixa temperaturas que se fazem sentir em Portugal, os atores não se deixam intimidar pelo frio e divertem-se quando as câmaras não estão em ação.

"É sexta feira com Joana Pais de Brito! Marquem alguém que seja tão forte como eu no karaoke", escreveu na legenda do vídeo onde aparecem a cantar o tema 'Hips Don't Lie', de Shakira e Wyclef Jean. Veja o vídeo na galeria.

