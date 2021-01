Já estreou a nova novela da SIC, 'Amor Amor', com Ricardo Pereira no papel principal, o artista Romeu, ao lado de Joana Santos, que interpreta Linda. No Instagram, Ricardo não só destacou este novo trabalho, como também fez questão de realçar a estreia do filho mais velho, Vicente, no pequeno ecrã.

"Romeu e Linda juntos sempre. Cresceram juntos, apaixonaram-se e cada um foi à sua vida... será que a música vai fazer com os seus caminhos voltem a ser os mesmos??? Quero ainda aproveitar para dar os parabéns aos atores que fizeram maravilhosamente as diferentes fases do Romeu, ao meu amado filho Vicente que fez aqui a sua estreia e ao querido Luís Ganito. Arrasaram", escreveu o ator.

Por sua vez, a companheira de Ricardo Pereira, Francisca, também não deixou passar em branco este momento especial. "Momento Pais babados. O nosso Vicente também fez parte deste bonito projeto, o mini Romeu! O nosso coração explodiu", disse na legenda de um vídeo que mostra uma das cenas da novela onde aparece o filho mais velho do casal.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Francisca Pinto R Pereira (@franciscaprpereira)

Mas não ficou por aqui e acrescentou numa outra publicação: "É amor demais para uma mãe. Tal pai, tal filho, nunca pensei ficar tão babada... agora percebo a minha querida sogrinha".

Recorde-se que o casal tem mais duas filhas em comum, as pequenas Francisca, de sete anos, e Julieta, de três.

