Cristina Ferreira usou as suas redes sociais este domingo, dia 23, para lembrar um dos programas que marcam a sua carreira televisiva: o 'Dança com as Estrelas'.

A comunicadora recordou um vídeo do momento em que despiu a pele de apresentadora e dançou no programa com o professor Alberto.

"Que saudades. Senhor Alberto, vamos dançar?", questiona Cristina na legenda das imagens, deixando os fãs a especular sobre um possível regresso do formato de sucesso da TVI.

Recorde-se que a última edição de 'Dança com as Estrelas' foi apresentada por Rita Pereira e Pedro Teixeira. Na época, Cristina estava na SIC.

