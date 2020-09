A pandemia afetou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo e Dalila Carmo não foi exceção. De uma hora para a outra, a atriz viu os seus planos para este ano serem cancelados. A sua ideia, contou-nos, era partir para o Reino Unido após o final das gravações da novela da TVI 'A Herdeira', algo que acabou por não fazer.

"Estava preparada para estar parada, achava que ia viajar. Ia-me embora, a começar pelo Reino Unido. Ia fazer umas viagens à Escócia e depois decidiria. Até achava que nesta altura ainda iria estar parada e que regressava em novembro com o meu projeto de teatro", notou.

Atualmente, a atriz encontra-se a gravar a nova série da TVI - 'Quando Amar é Pecado', na qual dá vida à personagem de Rosa. Esta é uma oportunidade que a deixa de coração cheio.

"Fico contente que seja uma porta que se quer aberta durante muito tempo. Se calhar não dá o mesmo retorno, mas para nós é muito mais gratificante do ponto de vista artístico, de preparação, nota-se muita diferença", sublinha.

"Cada personagem está numa bolha e tem um segredo. Embora socialmente cumpram as convenções necessárias, por dentro estão numa paz podre. É uma família que vive em lume brando. A Rosa vive refém do poder patriarcal nesta família e acaba por não ter poder individual e vai arranjando substituições de forma a compensar essa falta afetiva. Ela é uma bailarina, disfarça a sua solidão sempre de sorriso, não se enerva. Tem uma 'psicosesita' que é gira. Foi uma sugestão que eu dei: acha que toda a gente se apaixona por ela", descreve.

O reencontro com a avó

No passado mês de julho, a artista presenteou os seus seguidores do Instagram com uma fotografia da sua avó, no dia em que ambas se tinham reencontrado. Este foi um momento de grande emoção para Dalila, dada a cumplicidade que tem com a sua família.

"Queria ir aos anos da minha avó. Perdemos o contacto físico e é uma geração que não funciona por zoom. É mesmo difícil. Na minha família somos poucas pessoas e ainda se sente mais essa distância. Fui de viseira ao Porto quando a minha avó fez 96 anos. Está ótima. Foi ao almoço com saltos altos, continua a arranjar-se e a maquilhar-se. Está impecável e linda", elogiou, referindo que antes de partir fez o teste à Covid-19, de forma a certificar-se de que estava bem.

Sendo uma das suas grandes inspirações, sem dúvida que um dos aspetos nos quais se vê mais influenciada é no que diz respeito à imagem.

"A verdade é que é a minha avó que me empurra um bocadinho para essas coisas. Tenho necessidade de me pôr mais bonita quando me vou encontrar com ela, porque ela chama-me a atenção de tudo. Gosto de ter boa apresentação porque sei que a minha avó gosta de mim bonita", referiu.

