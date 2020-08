Depois de ter assinalado o aniversário com fotografias antigas, Dalila Carmo voltou a recorrer à sua página de Instagram para agradecer todo o carinho recebido neste dia especial.

Mas não ficou por aqui e mostrou também como é que festejou a data.

"Muito obrigada a todos pelas mensagens e mimos que fui recebendo ao longo do dia. O meu [coração] inchou de tanto amor e estou-vos imensamente grata. Vou tentar responder individualmente mas perdoem-me a incompetência se me falhar alguém", começou por escrever na legenda das fotografias que publicou na rede social.

"Tinha decidido cancelar 2020 do meu calendário, mas o tempo, esse malvado, anda sozinho. Às vezes fujo do dia, noutras gosto de organizar encontros, e ainda há outras em que delego o dia em quem me conhece melhor do que eu própria.Desta vez foi assim. 46 são meus. Todos meus.Vamos fazer deles o melhor que conseguirmos. Até já", rematou.

